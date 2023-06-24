ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина

ЦОС ФСБ призвал ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы ее основателя Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию, передает ТАСС.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом стали заявления об ударах по тыловым лагерям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые распространились в сети от имени главы ЧВК Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).