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00:26, 24 июня 2023Россия

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина

ЦОС ФСБ призвал ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и задержать его

Фото: Pool / Wagner Group / Globallookpress.com

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы ее основателя Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию, передает ТАСС.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом стали заявления об ударах по тыловым лагерям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые распространились в сети от имени главы ЧВК Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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    Марина Совина
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