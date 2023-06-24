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00:23, 24 июня 2023Россия

ФСБ заявила о несоответствии действительности информации от имени Пригожина

ЦОС ФСБ: информация от имени Пригожина в соцсетях не соответствует действительности

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России заявил, что вся информация в социальных сетях, публикуемая от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны России ударах по тыловым частям «Вагнера» не соответствует действительности, передает РИА Новости.

«Вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией», — подчеркнули в ФСБ.

В спецслужбе указали, что высказывания стали ударом в спину военным и фактически являются призывом к началу гражданского конфликта в стране.

Ранее Минобороны России заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Утверждается, что подобные сообщения являются информационной провокацией.

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    Марина Совина
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