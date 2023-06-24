Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:31, 24 июня 2023Россия

Опубликовано видео обстановки у штаба ЮВО в Ростове на фоне заявлений Пригожина

РБК опубликовал видео, снятое у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону на фоне заявлений Пригожина

Опубликовано видео, на котором запечатлена обстановка у штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Кадры выложил портал РБК.

На опубликованных кадрах видно, что близ штаба дежурят военные автомобили, среди которых — бронированная машина, конструктивно напоминающая автомобиль «Тигр», а также военные грузовики.

У части техники включены проблесковые маячки.

Сами улицы в районе штаба ЮВО почти пусты — на них нет пешеходов, лишь несколько гражданских автомобилей перемещаются районе штаба округа.

В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Ранее сообщалось, что один из командующих специальной военной операцией (СВО) России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин призвал бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не играть на руку украинским войскам и решить все проблемы только мирным путем

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле Пригожина
    ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность. Что известно?
    Стало известно о разочаровании военных ВСУ из-за ожиданий от контрнаступления
    Российский губернатор описал действия Пригожина словами «плохо в высшей степени»
    На въезде в Ростов-на-Дону усилили меры безопасности
    Песков рассказал об информировании Путина в связи с попыткой мятежа
    Опубликовано видео обстановки у штаба ЮВО в Ростове на фоне заявлений Пригожина
    Над Курском прогремели взрывы
    Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» решить проблемы мирным путем
    По трассе М-4 в Ростовской области перекрыли движение
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.