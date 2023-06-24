Опубликовано видео обстановки у штаба ЮВО в Ростове на фоне заявлений Пригожина

РБК опубликовал видео, снятое у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону на фоне заявлений Пригожина

Опубликовано видео, на котором запечатлена обстановка у штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Кадры выложил портал РБК.

На опубликованных кадрах видно, что близ штаба дежурят военные автомобили, среди которых — бронированная машина, конструктивно напоминающая автомобиль «Тигр», а также военные грузовики.

У части техники включены проблесковые маячки.

Сами улицы в районе штаба ЮВО почти пусты — на них нет пешеходов, лишь несколько гражданских автомобилей перемещаются районе штаба округа.

В отношении Пригожина поздним вечером 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Ранее сообщалось, что один из командующих специальной военной операцией (СВО) России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин призвал бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не играть на руку украинским войскам и решить все проблемы только мирным путем