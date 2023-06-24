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02:07, 24 июня 2023Россия

Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» решить проблемы мирным путем

Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не играть на руку украинским войскам
Сергей Суровикин и Сергей Шойгу

Сергей Суровикин и Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Один из командующих специальной военной операцией (СВО) России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин призвал бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не играть на руку украинским войскам и решить все проблемы только мирным путем, сообщает министерство обороны России. Об этом пишет ТАСС.

Генерал уточнил, что военным необходимо подчиниться воле и приказу президента России, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.

«Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — обратился он к бойцам.

Ранее Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться и решить все проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего.

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    Марина Совина
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