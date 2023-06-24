Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» решить проблемы мирным путем

Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не играть на руку украинским войскам

Один из командующих специальной военной операцией (СВО) России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин призвал бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не играть на руку украинским войскам и решить все проблемы только мирным путем, сообщает министерство обороны России. Об этом пишет ТАСС.

Генерал уточнил, что военным необходимо подчиниться воле и приказу президента России, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.

«Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — обратился он к бойцам.

Ранее Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться и решить все проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего.