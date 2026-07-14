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09:33, 14 июля 2026Силовые структуры

Операция ФСБ по срыву массовой атаки БПЛА на стратегическое предприятие попала на видео

ФСБ показала срыв массированной атаки дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Операция ФСБ по срыву массовой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на стратегическое предприятие в Подмосковье попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как злоумышленники получают, распаковывают и тестируют дроны. Затем снято, как вооруженные правоохранители производят задержание.

Ранее сообщалось, что планируемая Службой безопасности Украины (СБУ) и западными кураторами атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы. Предприятие, которое злоумышленники планировали атаковать, находится в одном из жилых массивов Московской области.

Предотвратить преступление удалось благодаря разведывательной информации о доставке груза со средствами поражения из Словакии через Польшу и Белоруссию в Московскую область.

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