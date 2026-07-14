Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 14 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о подготовке масштабной атаки дронов на российское предприятие

Присланные в Россию для массированной атаки 35 дронов маскировались под партию плитки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Присланные в Россию для массированной атаки 35 дронов маскировались под партию испанской керамической плитки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Дроны были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства. Их собирали в Киеве.

Партия прибыла в Московскую область из Словакии через Польшу и Белоруссию и была размещена в ангаре, расположенном рядом с объектом посягательства. Арендовал здание и расположил в нем дроны гражданин России, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ).

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее сообщалось, что планируемая атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы. К ее организации причастен известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев), который внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье
    Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»
    Олимпийская чемпионка по биатлону умерла в 53 года
    Иран ударил по американским военным объектам
    Раскрыты подробности об исполнителях подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России
    Появилась информация об участниках подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Турист сорвался со скалы на Курильских островах, получил травму головы и не выжил
    Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье
    Операция ФСБ по срыву массовой атаки БПЛА на стратегическое предприятие попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok