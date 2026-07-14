Появились подробности о подготовке масштабной атаки дронов на российское предприятие

Присланные в Россию для массированной атаки 35 дронов маскировались под партию плитки

Присланные в Россию для массированной атаки 35 дронов маскировались под партию испанской керамической плитки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Дроны были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства. Их собирали в Киеве.

Партия прибыла в Московскую область из Словакии через Польшу и Белоруссию и была размещена в ангаре, расположенном рядом с объектом посягательства. Арендовал здание и расположил в нем дроны гражданин России, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что планируемая атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы. К ее организации причастен известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев), который внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.