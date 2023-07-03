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16:10, 3 июля 2023Россия

Шойгу впервые высказался о мятеже ЧВК «Вагнер»

Глава Минобороны Шойгу впервые высказался о попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мятеж ЧВК «Вагнер» не отразился на ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. Его цитирует РБК.

По словам министра, эти планы провалились из-за того, что «личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу». «Провокация не повлияла на действия группировок войск», — заверил он.

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    Варвара Кошечкина
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