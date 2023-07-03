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12:59, 3 июля 2023Россия

Шойгу порассуждал о достижении ВСУ своих целей

Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит «Интерфакс».

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», — сказал Шойгу.

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Он отметил, что Киев пытается компенсировать свои неудачи на земле за счет обстрелов гражданских объектов. Также министр добавил, что российские военнослужащие минимизируют потери среди мирного населения.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. По подсчетам президента России Владимира Путина, с момента его начала ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства также увидел затишье в контрнаступлении, которое связано с тем, что противник несет серьезные потери. В свою очередь Сергей Шойгу отчитывался о недостигнутых Киевом целях контрнаступления.

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    Никита Абрамов
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