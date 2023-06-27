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15:14, 27 июня 2023Россия

Путин раскрыл потери ВСУ в технике с начала контрнаступления

Путин заявил, что ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Такие потери противника раскрыл президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства добавил, что на ключевом для Киева ореховском направлении за последние семь дней ВСУ потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк и 102 бронемашины.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об успешном отражении контрнаступления ВСУ. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о недостигнутых Киевом целях наступления.

Оценивая действия ВСУ в ходе контрнаступления, Путин заявлял, что у Украины нет шансов на успех. Причиной этому, в частности, служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Президент добавил, что противник в разговорах между собой подтверждает большие потери.

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    Анастасия Шейкина
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