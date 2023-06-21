Путин заявил об отсутствии у ВСУ шансов на успех
Путин: благодаря героизму российских бойцов у ВСУ нет шансов
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех предпринимаемых ими действий, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.
Причиной этому служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, отметил глава государства.
Затишье в украинском контрнаступлении президент связал с серьезными потерями ВСУ.
16 июня Путин раскрыл источник информации о потерях украинских войск. По его словам, большие потери «в разговорах между собой» подтверждают сами украинские военнослужащие.