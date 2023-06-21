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15:57, 21 июня 2023Россия

Путин заявил об отсутствии у ВСУ шансов на успех

Путин: благодаря героизму российских бойцов у ВСУ нет шансов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех предпринимаемых ими действий, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Причиной этому служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, отметил глава государства.

Затишье в украинском контрнаступлении президент связал с серьезными потерями ВСУ.

16 июня Путин раскрыл источник информации о потерях украинских войск. По его словам, большие потери «в разговорах между собой» подтверждают сами украинские военнослужащие.

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    Алан Босиков
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