Путин заявил об отсутствии у ВСУ шансов на успех

Путин: благодаря героизму российских бойцов у ВСУ нет шансов

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех предпринимаемых ими действий, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Причиной этому служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, отметил глава государства.

Затишье в украинском контрнаступлении президент связал с серьезными потерями ВСУ.

16 июня Путин раскрыл источник информации о потерях украинских войск. По его словам, большие потери «в разговорах между собой» подтверждают сами украинские военнослужащие.