Путин заявил, что в украинском наступлении наблюдается затишье из-за серьезных потерь

Президент России Владимир Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении. По информации главы государства, это связано с тем, что противник несет серьезные потери. Комментарий российского лидера по ситуации приводит ТАСС.

Путин пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в личном составе и технике. Активных наступательных действий со стороны Украины не проводится, отметил российский лидер.

В то же время Путин обратил внимание, что «наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы».

Глава государства допустил, что сейчас украинская армия занимается восстановлением боеспособности.

18 июня Путин рассказал, что большие потери ВСУ подтверждает противник в «разговорах между собой». По его словам, украинская и российская стороны используют средства связи и слушают друг друга.

До этого президент России уверял, что ВСУ потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные силы страны уже ведут контрнаступление.