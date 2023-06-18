Путин раскрыл источник информации о больших потерях ВСУ

Путин заявил, что большие потери ВСУ подтверждает противник в «разговорах между собой»

Президент России Владимир Путин раскрыл источник поступления к нему информации о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом он рассказал в закрытой части встречи с военными корреспондентами, которую опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам президента, украинская и российская стороны используют средства связи и слушают друг друга. Как отметил Путин, противник между собой в разговорах подтверждает большие потери.

Также к нему «стекает информация по большому количеству каналов», среди них общение с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий напрямую. Если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа с главой государства проходит после него.

16 июня Путин сообщил, что ВСУ потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин различного класса, каждый день потери растут. «Больше даже, чем один к десяти по сравнению с Российской армией. По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. Я уже не говорю про личный состав», — отметил он.