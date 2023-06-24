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00:32, 25 июня 2023Россия

Уголовное дело против Пригожина прекратят, основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. Чем закончился мятеж?

В Кремле заявили, что уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» Пригожина будет прекращено

Кадр: Reuters

Уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина. При этом представитель Кремля заявил, что не знает, где в настоящее время находится бизнесмен.

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Переговоры с Пригожиным вызвался вести Лукашенко

Согласно версии пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры с Пригожиным вел лично белорусский лидер по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. О том, что посредником в переговорах был Лукашенко, позднее заявил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Позднее Песков объяснил, что белорусский лидер предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, поскольку знаком с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным около 20 лет.

Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Посреднические усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко были реализованы, подытожил он.

Что будет с бойцами «Вагнера»?

Песков заверил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подвергаться уголовному преследованию.

Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Представитель Кремля добавил, что этим бойцам предложат подписать контракты с Минобороны России.

В настоящий момент «вагнеровцы» покидают центр Ростова-на-Дону, где они ранее основались у знания штаба Южного военного округа (ЮВО). Также из центра города уходит тяжелая техника и танки ЧВК. При этом, отмечает корреспондент «Ленты.ру», при погрузке танков на автомобильные транспортные платформы на центральных улицах оказался поврежден асфальт.

Среди бойцов заметили и самого Пригожина, сидящего в автомобиле. Куда именно он направится — неизвестно.

С чего все началось

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростова-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции. По утверждению Пескова, в ближайшее время он будет снят.

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    Марина Совина
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