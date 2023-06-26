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22:10, 26 июня 2023Россия

Началось выступление Владимира Путина на «Первом канале»

«Первый канал» начал трансляцию выступления президента России Владимира Путина
Начало событий в новости Уголовное дело против Пригожина прекратят, основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. Чем закончился мятеж?

пресс-служба Кремля

«Первый канал» начал трансляцию выступления президента России Владимира Путина. Она доступна на странице телеканала на портале «Смотрим».

О выступлении было объявлено вечером 26 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент сделает ряд важных заявлений.

Позже Telegram-канал телеканала «Вести» привел слова Пескова, в которых он охарактеризовал выступление как «определяющие судьбу России».

В свою очередь журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале сообщал, что выступление будет связано с подведением итогов выходных и с кадровыми вопросами.

Одновременно с президентом России должен выступить белорусский лидер Александр Лукашенко. Связаны ли выступления двух глав государств, неизвестно.

Предыдущее экстренное обращение Путина было связано с действиями главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    Марк Леонов
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