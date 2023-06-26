Началось выступление Владимира Путина на «Первом канале»
«Первый канал» начал трансляцию выступления президента России Владимира Путина. Она доступна на странице телеканала на портале «Смотрим».
О выступлении было объявлено вечером 26 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент сделает ряд важных заявлений.
Позже Telegram-канал телеканала «Вести» привел слова Пескова, в которых он охарактеризовал выступление как «определяющие судьбу России».
В свою очередь журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале сообщал, что выступление будет связано с подведением итогов выходных и с кадровыми вопросами.
Одновременно с президентом России должен выступить белорусский лидер Александр Лукашенко. Связаны ли выступления двух глав государств, неизвестно.
Предыдущее экстренное обращение Путина было связано с действиями главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.