Кремль анонсировал ряд важных заявлений Путина вечером 26 июня

Песков сообщил, что Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в сообщении. О чем именно будет говорить глава государства, не уточняется.

Ранее журналист Павел Зарубин показал кадры работы президента России Владимира Путина в Кремле 24 июня. На видео также попали моменты записи Путиным видеообращения к россиянам, которое было опубликовано утром в субботу.

Видеообращение Путина было опубликовано на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, обвинившего российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Глава государства призвал к консолидации и ответственности, предупредив о жестких действиях в ответ на смуту.