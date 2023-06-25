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14:44, 25 июня 2023Россия

Журналист показал кадры работы Путина в Кремле 24 июня

Журналист Зарубин опубликовал кадры работы Путина в Кремле 24 июня

Фото: Telegram-канал «Зарубин»

Журналист Павел Зарубин показал кадры работы президента Владимира Путина в Кремле 24 июня. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зарубин отметил, что президент всю ночь был на связи со всеми силовыми структурами. Он добавил, что работа в Кремле велась в «особом режиме».

На видео также попали моменты записи Путиным видеообращения к россиянам, которое было опубликовано утром в субботу.

Видеообращение Путина было опубликовано на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, обвинившего российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Пригожин угрожал применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. Путин призвал к консолидации и ответственности, предупредив о жестких действиях в ответ на смуту.

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В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа, а Минобороны опровергло его заявления о нанесении удара. Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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    Сергей Истомин
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