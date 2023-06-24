Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 24 июня 2023Россия

Путин анонсировал жесткие действия в ответ на смуту

Путин заявил, что власти предпримут жесткие действия в ответ на любую смуту

Фото: РИА Новости

Любая смута в настоящее время является смертельной угрозой, поэтому власти в ответ будут предпринимать жесткие действия. Это анонсировал президент России Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам, трансляция которого в субботу, 24 июня, ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие», — заявил президент.

Путин выступил с обращением к вооруженным силами и гражданам на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее в отношении последнего было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил об ударе в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны
    Путин обратился к втянутым в вооруженный мятеж Пригожина
    Путин пообещал отстоять страну
    Обстановка на улицах Москвы попала на видео
    Путин приказал военным нейтрализовать организаторов пригожинского мятежа
    Путин анонсировал жесткие действия в ответ на смуту
    Путин сообщил о ночном разговоре с командующими всех направлений
    Путин отдал приказы всем спецслужбам
    Путин пообещал наказать всех участников пригожинского мятежа
    Путин призвал отбросить распри в период спецоперации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.