Путин анонсировал жесткие действия в ответ на смуту

Путин заявил, что власти предпримут жесткие действия в ответ на любую смуту

Любая смута в настоящее время является смертельной угрозой, поэтому власти в ответ будут предпринимать жесткие действия. Это анонсировал президент России Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам, трансляция которого в субботу, 24 июня, ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие», — заявил президент.

Путин выступил с обращением к вооруженным силами и гражданам на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее в отношении последнего было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».