Песков прокомментировал реализацию посреднических усилий Лукашенко

Песков: посреднические усилия Лукашенко были реализованы, чтобы избежать кровопролития

Посреднические усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко были реализованы, чтобы избежать кровопролития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами», — сказал он. По словам представителя Кремля, белорусский лидер предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, поскольку знаком с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным около 20 лет.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет неминуемое наказание.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

