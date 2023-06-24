Режим КТО пообещали отменить в ближайшее время

Песков заявил, что режим КТО будет отменен в самое ближайшее время

Режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в самое ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

24 июня в столичном регионе, а также Воронежской области был введен режим КТО. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов. В связи с этим власти отменили все массовые мероприятия в Москве.

Власти пошли на такой шаг после того, как 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу. Утром 24 июня выяснилось, что вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.