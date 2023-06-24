Бойцы «Вагнера» покинули территорию штаба ЮВО в Ростове

Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в полном составе покинули штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что от бойцов группы свободны территория и здание штаба.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

