Участвовавших в мятеже бойцов ЧВК «Вагнер» решили не преследовать

Песков: участвовавшие в мятеже бойцы «Вагнера» не подвергнутся уголовному преследованию

Бойцы ЧВК «Вагнер», участвовавшие в мятеже, не будут подвергаться уголовному преследованию. В этом заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте», — сказал он. Песков добавил, что эти бойцы подпишут контракты с Минобороны России.