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16:16, 6 июня 2023Россия

Шойгу заявил о недостигнутых ВСУ целях наступления

Глава МО РФ Шойгу заявил, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла значительные и несопоставимые потери. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова во вторник, 6 июня, приводит ТАСС.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — отметил министр.

Наиболее отличились в боях российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, добавил Шойгу.

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Ранее аналогичное мнение высказал спикер госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что успехов в этом контрнаступлении у украинской стороны нет: поставленные цели и задачи не достигаются, противник несет огромные потери.

24 февраля 2022 года Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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