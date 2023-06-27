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13:17, 27 июня 2023Россия

Путин заявил об остановке военными и правоохранителями гражданской войны

Путин заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну

Фото: Анатолий Карбинов / News.ru / Globallookpress.com

Военнослужащие и правоохранители, которые подавили мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, фактически остановили гражданскую войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к силовикам и военным в Кремле, его цитирует ТАСС.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим и силовикам.

Путин подчеркнул, что те, кто остановил мятежников, действовали четко и слаженно и доказали верность народу России и присяге. По мнению президента, военные и правоохранители проявили ответственность за судьбу страны и ее будущее.

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О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и пригрозил применить силу. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн вагнеровцев и в Воронежской и Липецкой областях. Впоследствии появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.

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    Анастасия Шейкина
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