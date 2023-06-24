Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?

Евгений Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» развернули колонны и возвращаются в полевые лагеря

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить движение колонн техники ЧВК на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Переговоры Лукашенко и Пригожина продолжались весь день

Президент Белоруссии, как отметили в его пресс-службе, провел переговоры с Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. По итогам разговора было разработано соглашение, которое подразумевает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании.

Пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко

Пригожин подтвердил договоренность и заявил о развороте подразделений ЧВК

По словам Пригожина, вагнеровцы разворачивают свои колонны, которые направлялись в сторону Москвы, и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

«За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться», — сказал он.

Путин и Лукашенко созвонились

После переговоров с Пригожиным Лукашенко поговорил по телефону с Путиным. Президент Белоруссии проинформировал российского коллегу о договоренностях, достигнутых с главой ЧВК.

Путин поблагодарил президента Белоруссии за работу по деэскалации ситуации вокруг частной военной компании, отмечает ТАСС.

Бойцы ЧВК «Вагнер» также начали готовиться к отъезду из Ростова-на-Дону

После решения Пригожина о развороте колонн техники от Москвы около штаба Южного военного округа (ЮВО) начали заводить танки и грузить боекомплекты. Также известно, что бойцы частной военной компании собираются у здания штаба для отъезда.

Ранее Путин выступил с обращением из-за мятежа Пригожина

Глава государства утром в субботу, 24 июня, назвал предателями организаторов вооруженного мятежа. Президент сообщил, что Вооруженные силы России и другие госорганы получили необходимые приказы, и пообещал отстоять страну, чтобы защитить конституционный строй и жизнь, безопасность и свободу граждан.

О том, что в Ростове-на-Дону находятся силы ЧВК «Вагнер», стало известно рано утром 24 июня. Они заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО), а на улицах города выставили посты военных.

В ряде регионов ограничили движение по трассам. Известно об инцидентах в Воронеже — там произошел крупный пожар на нефтебазе. Официально причину случившегося не назвали. Местные жители делились кадрами, на которых видно, как неподалеку от нефтебазы пролетает боевой вертолет Ка-52, после чего объект загорается. Также известно о жесткой посадке вертолета федеральных сил, почему она произошла — не уточняется.

Также появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы. В столице начали принимать меры — выставлять блок-посты и вооружать полицейских. Также в связи с введенным режимом КТО понедельник, 26 июня был объявлен выходным днем, отменять его после сообщений о развороте колонн «Вагнера» не стали.

Власти Москвы оставили в силе решение о выходном дне в понедельник, 26 июня

«В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день», — заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова в беседе с журналистами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в столице. Это решение было принято в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции. Рабочим понедельник будет для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.

До этого в Москве отменили запланированный на 24 июня выпускной школьный бал в Кремлевском дворце. Также были перенесены школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в парке Горького.