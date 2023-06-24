Бойцы ЧВК «Вагнер» начали готовиться к отъезду из Ростова-на-Дону

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали готовиться к выезду из Ростова-на-Дону около штаба ЮВО

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали готовиться к выезду из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас около штаба Южного военного округа (ЮВО) заводят танки, грузят боекомплекты.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань также сообщает, что бойцы «Вагнера» собираются на площади у здания ЮВО для отъезда.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря. Он сообщил, что за сутки бойцы «Вагнера» прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время, отметил он, не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.