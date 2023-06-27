ФСБ заявила о прекращении дела против Пригожина о вооруженном мятеже

ФСБ: дело о вооруженном мятеже в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина прекращено

Дело о вооруженном мятеже в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

При расследовании было установлено, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.