Опубликованы кадры обыска в особняке Пригожина

SHOT опубликовал кадры обыска в особняке и офисе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В сети появились кадры обыска в особняке и офисе главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в ходе обыска правоохранители обнаружили поддельные паспорта, золотые слитки, парики и арсенал оружия. Также отмечается, что дом главы ЧВК «Вагнер» был оборудован собственной вертолетной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом.

Кроме того, сообщается, что рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус Citroen с шестью миллиардами рублей наличными.

Ранее сообщалось, что Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны России Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Санкт-Петербурге.

До этого «Фонтанка» писала, что главе ЧВК «Вагнер» вернули ценности и 10 миллиардов рублей, которые были найдены 24 июня при обысках в Санкт-Петербурге. На самой процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Предварительно, он в это время находился в Москве. Деньги вместо Пригожина приехал забирать его водитель с доверенностью.