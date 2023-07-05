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13:17, 5 июля 2023Россия

Пригожину вернули найденный во время обысков наградной пистолет от Шойгу

«Фонтанка»: главе ЧВК «Вагнер» вернули наградной пистолет Glock от министра обороны Шойгу

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны России Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Фонтанки».

Как пишет издание, Пригожин лично прибыл забирать изъятое в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Там бизнесмену были возвращены два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения глава ЧВК уехал.

По данным «Фонтанки», оружие изъяли у Пригожина в день мятежа в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль» в Приморском районе Петербурга.

Накануне сообщалось, что Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были найдены у него при обысках.

Как утверждала «Фонтанка», бизнесмену вернули всю сумму и ценности. На самой процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Предварительно, он в это время находился в Москве. Деньги вместо Пригожина приехал забирать его водитель с доверенностью.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге в микроавтобусе на парковке отеля «Трезини», владельцем которого называют Пригожина, нашли тайник с пакетами и коробки с деньгами. По сведениям РЕН ТВ, в транспортном средстве лежали коробки из-под обуви, сумки и пакеты, в которых находилась иностранная валюта

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    Анна Щербакова
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