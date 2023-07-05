Пригожину вернули найденный во время обысков наградной пистолет от Шойгу

«Фонтанка»: главе ЧВК «Вагнер» вернули наградной пистолет Glock от министра обороны Шойгу

Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны России Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Фонтанки».

Как пишет издание, Пригожин лично прибыл забирать изъятое в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Там бизнесмену были возвращены два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения глава ЧВК уехал.

По данным «Фонтанки», оружие изъяли у Пригожина в день мятежа в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль» в Приморском районе Петербурга.

Накануне сообщалось, что Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были найдены у него при обысках.

Как утверждала «Фонтанка», бизнесмену вернули всю сумму и ценности. На самой процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Предварительно, он в это время находился в Москве. Деньги вместо Пригожина приехал забирать его водитель с доверенностью.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге в микроавтобусе на парковке отеля «Трезини», владельцем которого называют Пригожина, нашли тайник с пакетами и коробки с деньгами. По сведениям РЕН ТВ, в транспортном средстве лежали коробки из-под обуви, сумки и пакеты, в которых находилась иностранная валюта