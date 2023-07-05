Пригожину вернули найденный во время обысков наградной пистолет от Шойгу
Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны России Сергея Шойгу, а также другое оружие, найденное во время обысков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Фонтанки».
Как пишет издание, Пригожин лично прибыл забирать изъятое в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Там бизнесмену были возвращены два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения глава ЧВК уехал.
По данным «Фонтанки», оружие изъяли у Пригожина в день мятежа в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль» в Приморском районе Петербурга.
Накануне сообщалось, что Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были найдены у него при обысках.
Как утверждала «Фонтанка», бизнесмену вернули всю сумму и ценности. На самой процедуре передачи глава «Вагнера» не присутствовал. Предварительно, он в это время находился в Москве. Деньги вместо Пригожина приехал забирать его водитель с доверенностью.
До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге в микроавтобусе на парковке отеля «Трезини», владельцем которого называют Пригожина, нашли тайник с пакетами и коробки с деньгами. По сведениям РЕН ТВ, в транспортном средстве лежали коробки из-под обуви, сумки и пакеты, в которых находилась иностранная валюта