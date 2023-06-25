Раскрыто количество сбитой ЧВК «Вагнер» в Воронежской области техники

Минимум два вертолета и один самолет были сбиты «Вагнером» в Воронежской области 24 июня

Минимум два вертолета и один самолет были сбиты бойцами ЧВК «Вагнер» в Воронежской области в ходе мятежа 24 июня. Об этом в воскресенье, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, первый вертолет был сбит 24 июня около пяти утра в ходе боестолкновения у села Елизаветовка в Павловском районе области. Пилотов удалось спасти. Второй вертолет был уничтожен возле села Филоново в Богучарском районе. А уже час спустя в селе Кантемировка запущенной с объездной трассы Воронеж-Луганск ракетой был сбит самолет.

Военкор Первого канала сообщила, что уничтоженный «Вагнером» самолет был воздушным командным центром. В момент катастрофы на борту Ил-22 находилось 10 человек. По данным военкоров, всего за время мятежа потерпели крушение шесть вертолетов и один самолет.