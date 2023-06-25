Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 25 июня 2023Россия

Раскрыто количество сбитой ЧВК «Вагнер» в Воронежской области техники

Минимум два вертолета и один самолет были сбиты «Вагнером» в Воронежской области 24 июня

Фото: Reuters

Минимум два вертолета и один самолет были сбиты бойцами ЧВК «Вагнер» в Воронежской области в ходе мятежа 24 июня. Об этом в воскресенье, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, первый вертолет был сбит 24 июня около пяти утра в ходе боестолкновения у села Елизаветовка в Павловском районе области. Пилотов удалось спасти. Второй вертолет был уничтожен возле села Филоново в Богучарском районе. А уже час спустя в селе Кантемировка запущенной с объездной трассы Воронеж-Луганск ракетой был сбит самолет.

Военкор Первого канала сообщила, что уничтоженный «Вагнером» самолет был воздушным командным центром. В момент катастрофы на борту Ил-22 находилось 10 человек. По данным военкоров, всего за время мятежа потерпели крушение шесть вертолетов и один самолет.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    Раскрыто количество двигавшейся в сторону Москвы техники ЧВК «Вагнер»
    В Подмосковье два человека погибли при крушении самолета
    В российском городе отравились десятки курсантов
    Строители приступили к восстановлению поврежденного ВСУ Чонгарского моста
    Названы самые популярные для покупки марки автомобилей у россиян
    Фитнес-эксперт рассказала об улучшающей осанку технике ходьбы
    Стало известно об обстреле ВСУ завода в Курской области
    Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет
    Названы две перспективы для Украины после ее медленного контрнаступления
    Лавров прокомментировал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.