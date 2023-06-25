ЧВК «Вагнер» сбила воздушный командный пункт Ил-22 под Воронежем

Военкор Первого канала сообщила об уничтожении «Вагнером» Ил-22 под Воронежем 24 июня

Во время мятежа 24 июня частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» сбила под Воронежем воздушный командный пункт. Об этом в воскресенье, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

По данным военкора, речь идет о самолете Ил-22, на борту которого в момент атаки находились десять человек. Уточняется, что, когда в штабе Южного военного округа (ЮВО) основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину задали вопрос о причинах атаки на самолет, который не наносил никаких ударов, тот сослался на «дурака пэвэошника». По его словам, боец без разбора сбивал «все взлетающее».

Журналист добавила, что Пригожин выплатит компенсацию в 50 миллионов рублей родным погибших летчиков.

25 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона.