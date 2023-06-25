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11:26, 25 июня 2023Россия

Губернатор Воронежской области сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона

Губернатор Гусев: уход колонн ЧВК «Вагнер» из Воронежской области проходит без эксцессов

Фото: Сергей Пивоваров РИА Новости

Движение подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» через территорию Воронежской области проходит в штатном порядке и без эксцессов. Об этом завил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех жителей региона за выдержку и стойкость, а сотрудников силовых структур — за слаженную работу. Губернатор добавил, что после ухода колонн ЧВК из региона будет дана оценка ущерба. Все последствия будут устранены.

«После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения», — уточнил Гусев.

24 июня в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии главы ЧВК Евгения Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

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    Елизавета Новикова
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