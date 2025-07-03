Бабкина заступилась за Кадышеву

Бабкина заявила, что артисты завидуют Кадышевой на фоне возросшей популярности

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина вступилась за исполнительницу Надежду Кадышеву на фоне возросшей популярности коллеги у молодежи. Ее слова приводит «Общественная служба новостей».

По словам Бабкиной, весь репертуар Кадышевой и коллектива «Золотое кольцо» является не просто песнями, а балладами и красивой музыкой, «которая не стареет». «Молодежь, которой крайне тяжело угодить сегодня, сумела разглядеть эту красоту. И вместо того чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью», — отметила она.

Артистка подчеркнула, что больше всего успеху завидуют те, кто менее востребован. Она добавила, что очень рада за коллегу и ее второе творческое рождение.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева планирует проводить стримы своих концертов из-за популярности среди молодежи.

