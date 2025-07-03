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12:25, 3 июля 2025Культура

Надежда Кадышева запустит стримы и будет продавать мерч

KP.RU: Певица Надежда Кадышева планирует проводить стримы своих концертов
Ольга Коровина

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Народная артистка России Надежда Кадышева планирует проводить стримы своих концертов из-за популярности среди молодежи. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, исполнительница хита «Плывет веночек» также внесла ряд других изменений в концертную деятельность. Певица обновила сценические костюмы своего коллектива, а также добавила в команду молодых танцоров. Кроме того, осенью ансамбль «Золотое кольцо» начнет продавать собственный мерч. Сообщается, что менеджмент музыкантов будет активнее развивать страницы в соцсетях, а также запускать стримы во время выступлений.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказался о популярности Кадышевой у молодежи. Артист назвал новый пик ее славы делом пиарщиков.

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