Лоза высказался о феномене Кадышевой словами «дело пиарщиков»

Певец Юрий Лоза заявил, что молодежь скоро забудет о Надежде Кадышевой

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о популярности народной артистки России Надежды Кадышевой у молодежи. Об этом он написал в своем личном Telegram-канале.

Лоза отметил, что исполнительница «как пела, так и поет», и не предлагала ничего нового. «Но так как молодежь легко поддается внешнему управлению, то и навязать им какой-либо бренд — дело пиарщиков. Вчера она с тем же репертуаром была им не нужна, а сегодня, грамотно подкрученная, оказалась в тренде», — заявил он.

Композитор также привел в качестве примера внезапной популярности исполнителя Эдуарда Хиля с композицией без слов. «Но, как правило, все это не надолго – молодежь привыкла быстро жить и быстро забывать то, что вчера считала офигительно модным», — заключил он.

Ранее сообщалось, что гонорары Надежды Кадышевой взлетели на 50 процентов за полгода и достигли рекордных 20 миллионов рублей.