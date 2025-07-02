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13:56, 2 июля 2025Культура

Лоза высказался о феномене Кадышевой словами «дело пиарщиков»

Певец Юрий Лоза заявил, что молодежь скоро забудет о Надежде Кадышевой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Надежда Кадышева

Надежда Кадышева. Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о популярности народной артистки России Надежды Кадышевой у молодежи. Об этом он написал в своем личном Telegram-канале.

Лоза отметил, что исполнительница «как пела, так и поет», и не предлагала ничего нового. «Но так как молодежь легко поддается внешнему управлению, то и навязать им какой-либо бренд — дело пиарщиков. Вчера она с тем же репертуаром была им не нужна, а сегодня, грамотно подкрученная, оказалась в тренде», — заявил он.

Композитор также привел в качестве примера внезапной популярности исполнителя Эдуарда Хиля с композицией без слов. «Но, как правило, все это не надолго – молодежь привыкла быстро жить и быстро забывать то, что вчера считала офигительно модным», — заключил он.

Ранее сообщалось, что гонорары Надежды Кадышевой взлетели на 50 процентов за полгода и достигли рекордных 20 миллионов рублей.

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