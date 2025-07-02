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12:08, 2 июля 2025Культура

Гонорары Кадышевой рекордно выросли за полгода

Shot: Гонорары Надежды Кадышевой за полгода выросли на 50 процентов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Гонорары народной артистки России Надежды Кадышевой взлетели на 50 процентов за полгода и достигли рекордных 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артистка находится на пике популярности после того, как ее и ее ансамбль «Золотое кольцо» стали слушать зумеры. Так, в 2024 году в соцсетях пользователи начали массово публиковать ролики с концертов певицы, на которых они танцевали под «Плывет веночек», «Я не колдунья» и другие композиции, ставшие хитами. «Цены на корпорат взлетели до 20 миллионов [рублей] (еще в декабре было 10 [миллионов рублей]), Надежда Никитична стала хедлайнером "Алых парусов", и появились планы на стадионный тур», — говорится в публикации.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной.

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