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11:59, 1 июля 2025Культура

Продюсер назвал Кадышеву новой Примадонной

Продюсер Дворцов: Гонорары Кадышевой сравнялись с заработком Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народную артистку России Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Спикер отметил, что гонорары певицы резко увеличились из-за новой волны популярности среди молодых слушателей. Сейчас частное выступление исполнительницы хита «Плывет веночек» стоит 20 миллионов рублей, но в некоторых случаях сумма может достигать и 50 миллионов. На данный момент Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. По словам продюсера, многие коллеги завидуют такому успеху.

«В свое время такой гонорар брала Алла Борисовна Пугачева. А она была Примадонной. Надежда Кадышева теперь, можно сказать, у нас за Примадонну», — сообщил Дворцов.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин объяснил феномен солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

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