Шаляпин объяснил феномен Кадышевой

Прохор Шаляпин: Надежда Кадышева является олицетворением русского духа

Певец и шоумен Прохор Шаляпин объяснил феномен солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Его цитирует 360.ru.

«Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви. По-доброму, без пафоса и надменности, как сегодня в современных песнях», — поделился своим мнением артист.

Он также указал на то, что «мода на Кадышеву» среди молодежи возродилась, потому что у людей всегда будет потребность в «искренности, в чистоте, в светлых чувствах». Шаляпин подчеркнул, что под композиции артистки можно «и потанцевать, и любить».

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России на волне популярности среди молодого поколения.