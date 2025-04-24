Российская певица оказалась дороже Пугачевой и Киркорова

KP.RU: Надежда Кадышева стала получать до 20 миллионов рублей за выступление

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России на волне популярности среди молодого поколения. Об этом сообщает KP.RU.

«На летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник вырос до 15-20 миллионов рублей. Зависит от места проведения мероприятия», — сообщил изданию друг семьи артистки Евгений Морозов.

Кадышева стала популярной среди зумеров после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на ее концерты стали раскупать за месяцы до шоу. Директор артистки Владислав Дорофеев заявил, что из-за высокого спроса певица планирует давать стадионные концерты. Известно, что ансамбль «Золотое кольцо» втрое увеличил доход за 2024 год, а цены на выступления за прошлый год выросли до 10 миллионов рублей.

В августе сообщалось, что певица Алла Пугачева выступила на семейном празднике бизнесмена из Латвии и получила гонорар в размере 200 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). Известно также, что один из самых высокооплачиваемых российских музыкантов Филипп Киркоров получает до 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей) за концерт.