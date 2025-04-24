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14:32, 24 апреля 2025Культура

Российская певица оказалась дороже Пугачевой и Киркорова

KP.RU: Надежда Кадышева стала получать до 20 миллионов рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России на волне популярности среди молодого поколения. Об этом сообщает KP.RU.

«На летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник вырос до 15-20 миллионов рублей. Зависит от места проведения мероприятия», — сообщил изданию друг семьи артистки Евгений Морозов.

Кадышева стала популярной среди зумеров после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на ее концерты стали раскупать за месяцы до шоу. Директор артистки Владислав Дорофеев заявил, что из-за высокого спроса певица планирует давать стадионные концерты. Известно, что ансамбль «Золотое кольцо» втрое увеличил доход за 2024 год, а цены на выступления за прошлый год выросли до 10 миллионов рублей.

В августе сообщалось, что певица Алла Пугачева выступила на семейном празднике бизнесмена из Латвии и получила гонорар в размере 200 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). Известно также, что один из самых высокооплачиваемых российских музыкантов Филипп Киркоров получает до 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей) за концерт.

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