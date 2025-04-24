Российская певица оказалась дороже Пугачевой и Киркорова

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России на волне популярности среди молодого поколения. Об этом сообщает KP.RU.
«На летних корпоративах, которые у "Золотого кольца" уже расписаны, ценник вырос до 15-20 миллионов рублей. Зависит от места проведения мероприятия», — сообщил изданию друг семьи артистки Евгений Морозов.
Кадышева стала популярной среди зумеров после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на ее концерты стали раскупать за месяцы до шоу. Директор артистки Владислав Дорофеев заявил, что из-за высокого спроса певица планирует давать стадионные концерты. Известно, что ансамбль «Золотое кольцо» втрое увеличил доход за 2024 год, а цены на выступления за прошлый год выросли до 10 миллионов рублей.
В августе сообщалось, что певица Алла Пугачева выступила на семейном празднике бизнесмена из Латвии и получила гонорар в размере 200 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). Известно также, что один из самых высокооплачиваемых российских музыкантов Филипп Киркоров получает до 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей) за концерт.