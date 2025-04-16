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10:25, 16 апреля 2025Культура

Кадышева решила собирать стадионы после волны хайпа

Директор Кадышевой Дорофеев заявил о планах певицы собирать стадионы
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Директор народной артистки России Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев рассказал о планах певицы давать стадионные концерты. Его слова приводит «Абзац».

«Мы уже собираем арены, так что планируем собирать стадионы. Следите за нашими анонсами», — сообщил Дорофеев.

Надежда Кадышева стала популярной у молодых людей после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Сообщалось, что певица подняла ценник за выступление с 1,5 миллиона рублей до 7, а затем до 10 миллионов рублей. Билеты на концерты стали раскупать за месяцы до шоу. Известно, что ансамбль «Золотое кольцо» Кадышевой и ее мужа, баяниста Александра Костюка, за год втрое увеличил доход из-за популярности среди зумеров.

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что новую волну популярности Надежды Кадышевой можно назвать хайпом на народном творчестве. Он также поделился мнением, что такой успех артистки будет недолгим, поскольку ее творчество быстро утомит молодежь.

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