Нетаньяху приказал расширить сухопутную операцию в Ливане

Нетаньяху приказал ЦАХАЛу расширить сухопутную операцию в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны страны (ЦАХАЛ) расширить сухопутную операцию в Ливане. Соответствующее заявление распространила его канцелярия.

«Я поручил ЦАХАЛу расширить маневр в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор. И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем "Хезболлы"», — сказал он.

Глава правительства заявил, что ЦАХАЛ действует на всех фронтах, включая Сирию, Газу и Ливан. По его словам, Тель-Авив создает зоны безопасности за пределами границ Израиля ради защиты своих населенных пунктов.

Политик отметил, что за месяц израильские войска ликвидировали 700 вооруженных радикалов «Хезболлы» в Ливане. С начала операции «Рык льва» в феврале 2026 года их число составило 3000 человек.

Ранее Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за действий Израиля в Ливане. Глава МИД страны Жан-Ноэль Барро назвал действия Тель-Авива серьезной ошибкой руководства республики.