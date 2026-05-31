Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане

Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за действий Израиля в Ливане, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM.

«Я запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Дипломат добавил, что считает серьезной ошибкой действия Израиля в Ливане и продвижение Иерусалима вглубь страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане, которую дипломат счел одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских войск.