15:26, 31 мая 2026

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН

Иван Потапов
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за действий Израиля в Ливане, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM.

«Я запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Дипломат добавил, что считает серьезной ошибкой действия Израиля в Ливане и продвижение Иерусалима вглубь страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане, которую дипломат счел одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских войск.

