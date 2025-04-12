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15:55, 12 апреля 2025Культура

Доход Кадышевой возрос втрое из-за популярности у зумеров

Певица Кадышева в 2024 году стала получать до 10 млн рублей за концерт
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Группа «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и ее мужа, баяниста Александра Костюка, за год втрое увеличила доход из-за популярности у зумеров. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, за 2024 год ООО «Золотое кольцо» только официально заработало три миллиона рублей, а цены на выступление выросли до 10 миллионов рублей за концерт. Костюку принадлежит 70 процентов компании, Кадышевой — 30 процентов. В 2023 году их официальные доходы составляли один миллион рублей.

Надежда Кадышева стала популярной у молодых людей после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». После этого певица увеличила ценник за выступление с 1,5 миллиона рублей до 7, а после до 10 миллионов рублей. Билеты на концерты стали раскупать за месяцы до шоу.

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