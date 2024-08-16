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14:52, 16 августа 2024Культура

Раскрыта стоимость выступления Надежды Кадышевой

Shot: стоимость выступления Надежды Кадышевой составляет 1,5 миллиона рублей

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева готова выступить на корпоративе за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что спрос на выступления исполнительницы вырос вдвое на фоне новой волны популярности ее песен. В бытовом райдере певицы указано, что она готова приехать на мероприятие на поезде, но при этом не в первом или последнем купе. В гримерке Кадышева хочет видеть воду, фрукты, чай, кофе и молоко.

Ранее финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл имена самых богатых исполнительниц России. «У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — отмечал он.

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      Варвара Кошечкина
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