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09:41, 4 июня 2024Культура

Названы имена самых богатых певиц России

Певец Прохор Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самими богатыми певицами России
Надежда Кадышева

Надежда Кадышева. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл имена самых богатых исполнительниц России. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

В ходе разговора певец прокомментировал тренд на народность. По его мнению, на сегодняшний день молодое поколение артистов стало обращать внимание на «богатую русскую культуру». «Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — отметил он.

Шаляпин также выразил мнение, что доходы популярных эстрадных исполнителей не сравнятся с доходами певиц-народниц. «Поэтому есть, к чему стремиться. Пусть молодежь занимается народным творчеством и тоже будут обеспечена и богата», — заключил он.

Ранее были названы российские звезды с самыми большими гонорарами за частные выступления.

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