Названы российские звезды с самыми большими гонорарами за частные выступления

Российской звездой с самыми большими гонорарами стала Ирина Аллегрова

Российскими звездами с самыми большими гонорарами за частные выступления стали Ирина Аллегрова и Юрий Антонов. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Источник назвал сумму, которую Антонов и Аллегрова получают за выступления у избранных заказчиков. Она составила 10 миллионов рублей.

Другими востребованными и высокооплачиваемыми звездами на частных вечеринках стали Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина и группа «Руки Вверх!». Их гонорары составляют от семи до девяти миллионов рублей. От четырех до пяти миллионов получают за выступление Любовь Успенская, Николай Басков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Джони, Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, а также группы «Иванушки International» и «Дискотека Авария».

Жанна Агузарова, Катя Лель, Мот и Люся Чеботина запрашивают два миллиона рублей за исполнение хитов на мероприятии. На детских и юношеских вечеринках востребованы Инстасамка, Клава Кока, Ваня Дмитриенко и Macan, их гонорары составляют от двух с половиной до четырех миллионов рублей.

Ранее Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Сергея Шнурова назвали самыми дорогими артистами для корпоративов.