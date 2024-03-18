Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:01, 18 марта 2024Культура

Названы российские звезды с самыми большими гонорарами за частные выступления

Российской звездой с самыми большими гонорарами стала Ирина Аллегрова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российскими звездами с самыми большими гонорарами за частные выступления стали Ирина Аллегрова и Юрий Антонов. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Источник назвал сумму, которую Антонов и Аллегрова получают за выступления у избранных заказчиков. Она составила 10 миллионов рублей.

Другими востребованными и высокооплачиваемыми звездами на частных вечеринках стали Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина и группа «Руки Вверх!». Их гонорары составляют от семи до девяти миллионов рублей. От четырех до пяти миллионов получают за выступление Любовь Успенская, Николай Басков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Джони, Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, а также группы «Иванушки International» и «Дискотека Авария».

Жанна Агузарова, Катя Лель, Мот и Люся Чеботина запрашивают два миллиона рублей за исполнение хитов на мероприятии. На детских и юношеских вечеринках востребованы Инстасамка, Клава Кока, Ваня Дмитриенко и Macan, их гонорары составляют от двух с половиной до четырех миллионов рублей.

Ранее Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Сергея Шнурова назвали самыми дорогими артистами для корпоративов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести раньше срока

      Партнерский материал

      Мужчина вырастил гигантскую овцу-франкенштейна с помощью контрабандных яичек

      Суд арестовал россиянку за подготовку поджога на железной дороге

      На Украине признали критический дефицит боеприпасов

      Американские компании уличили в желании обогатиться от конфликта на Украине

      В Бразилии заявили о сплоченности российского общества

      В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

      Стартап Илона Маска опубликовал код своего чат-бота Grok

      Во Франции отметили успехи Путина на мировой арене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше