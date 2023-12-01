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17:40, 1 декабря 2023Культура

Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах

Киркорова, Лепса и Шнурова назвали самыми дорогими артистами для корпоративов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах. Об этом сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям FREEMOTION GROUP и участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова в разговоре с НСН.

Отмечается, что самым высокооплачиваемым исполнителем является Филипп Киркоров, на втором месте по размеру гонорара находится лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, на третьем — Григорий Лепс.

«Самый дорогой артист этого года — Киркоров. Еще Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат. Из самых дорогих артистов — Лепс еще, безусловно», — рассказала Исакова, подчеркнув, что самыми высокооплачиваемыми звездами являются исполнители, собирающие стадионы.

Ранее Киркоров раскрыл сумму, за которую он готов выступить для пса.

В конце ноября стало известно о высоком спросе на выступления певицы Софии Ротару на новогодних корпоративах в России.

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      Анастасия Астахова
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