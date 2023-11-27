Стало известно о высоком спросе на выступления Ротару на корпоративах в России

«МК»: спрос на выступления Ротару на корпоративах в России остается высоким

Стало известно о высоком спросе на выступления певицы Софии Ротару на новогодних корпоративах в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что российские олигархи готовы выплачивать многомиллионные гонорары артистке, несмотря на то, что понимают, что Ротару не приедет в Россию.

«Прокатчики понимают, что из-за сложившейся ситуации выступление Ротару невозможно, поэтому предлагаем заменить ее на другую певицу. Лично на Софию Михайловну даже не выходил, потому что все понимаю», — рассказал концертный организатор. Собеседник издания также добавил, что исполнительница всегда была очень осторожной.

Бывший директор Ротару Сергей Лавров признался, что не удивлен спросом на артистку, а также отметил, что сейчас исполнительница практически не работает и ни с кем не контактирует. Он также подтвердил, что звезда не приедет в Россию.

«София Михайловна уже пропускала один из годов и не приезжала в Россию, когда на Украине объявляли военное положение. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году ее снова не будет», — поведал Лавров.

По данным издания, до начала специальной военной операции на Украине (СВО) Ротару выступала в РФ от двух до пяти раз в месяц, а размер ее гонорара начинался от 100 тысяч евро.

Ранее российская певица Надежда Бабкина заявила о том, что украинской артистке Софии Ротару запретили выступать в России.