Филипп Киркоров раскрыл способную убедить его спеть для собаки сумму

Филипп Киркоров заявил, что выступит для йоркширского терьера за 10 гонораров

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл сумму, за которую он готов выступить для пса. Его слова приводит портал «Страсти.Ру».

«До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за 10 корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера», — поделился певец.

Накануне певец Николай Басков вспомнил, как однажды ему пришлось выступить на корпоративе в честь дня рождения пса. Артист рассказал, что ему сообщили о срочном выступлении в Подмосковье, но при этом не уточнили, перед кем должен выступить артист, лишь назвали имя — Джорджик.