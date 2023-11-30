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16:39, 30 ноября 2023Культура

Басков вспомнил о выступлении для пса

Николай Басков вспомнил, как выступил на корпоративе в честь дня рождения пса

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Певец Николай Басков вспомнил, как однажды ему пришлось выступить на корпоративе в честь дня рождения пса. Об этом артист рассказал во время посещения премии «Золотой Граммофон 2023». Его цитирует NEWS.ru.

Басков рассказал, что ему сообщили о срочном выступлении в Подмосковье, но при этом не уточнили, перед кем должен выступить артист, лишь назвали имя — Джорджик. «А там сидела женщина такая роскошная, она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове, она говорит: "Николай, пойте, он ест!" И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, и говорит: "Вот Джорджик, нам сегодня годик"», — поделился певец.

Ранее был назван гонорар сына российского певца Михаила Круга Александра за выступление на новогоднем корпоративе.

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      Варвара Кошечкина
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