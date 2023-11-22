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15:40, 22 ноября 2023Культура

Назван гонорар сына Михаила Круга за новогодний корпоратив

Сын Михаила Круга выступит на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей
Александр Круг

Александр Круг. Кадр: GRAND Collection / YouTube

Назван гонорар сына российского певца Михаила Круга Александра за выступление на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость концерта 21-летнего исполнителя — 400 тысяч рублей. В рамках выступления Александр Круг исполнит пять песен своего отца и собственную композицию. Помимо этого, заказчики могут пригласить на мероприятие и вдову Михаила Круга, которая вместе с сыном исполнит самые известные хиты шансонье — «Девочка пай», «Тишина», «Жиган-лимон» и «Вот и все». Стоимость совместного появления матери и сына на корпоративе составляет 1,7 миллиона рублей.

По данным издания, сейчас Александр и Ирина Круг активно выступают в разных городах страны. В основном родственники поют на вечеринках бизнесменов и криминальных авторитетов. График артистов занят до 20 декабря этого года.

Ранее российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о помощи Михаила Круга в творческом пути.

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      Анастасия Астахова
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