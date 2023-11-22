Назван гонорар сына Михаила Круга за новогодний корпоратив

Сын Михаила Круга выступит на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей

Назван гонорар сына российского певца Михаила Круга Александра за выступление на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость концерта 21-летнего исполнителя — 400 тысяч рублей. В рамках выступления Александр Круг исполнит пять песен своего отца и собственную композицию. Помимо этого, заказчики могут пригласить на мероприятие и вдову Михаила Круга, которая вместе с сыном исполнит самые известные хиты шансонье — «Девочка пай», «Тишина», «Жиган-лимон» и «Вот и все». Стоимость совместного появления матери и сына на корпоративе составляет 1,7 миллиона рублей.

По данным издания, сейчас Александр и Ирина Круг активно выступают в разных городах страны. В основном родственники поют на вечеринках бизнесменов и криминальных авторитетов. График артистов занят до 20 декабря этого года.

Ранее российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о помощи Михаила Круга в творческом пути.